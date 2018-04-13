Президент Сирии Башар Асад утверждает, что страны Запада хотят изменить ход событий в Сирии после побед его войск над террористами. Асад заявил, что обвинения в применении химоружия сфабриковали Фото: ЕРА По словам Асада, Запад пытается изменить ход событий в Сирии после побед, которые его войска одержали над террористами. Он также предупредил, что угрозы стран Запада в адрес Дамаска дестабилизируют обстановку в регионе и в мире.Представитель Ирана на встрече заявил, что Тегеран поддерживает Сирию в войне против терроризма.7 апреля 2018 года волонтеры и спасатели сообщили, что в Сирии вертолет сбросил бочковую бомбу с химическим веществом на город Дума в Восточной Гуте, в результате химатаки погибло от 70 до 100 человек.Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за случай на президента Сирии Башара Асада и его союзников – Иран и РФ.9 апреля глава Белого дома предупредил, что Вашингтон планирует в течение ближайших 24–48 часов принять решение об ответе на атаку в Думе. 12 апреля он уточнил, что США могут нанести удар "либо очень скоро, либо совсем не скоро".Президент Франции Эммануэль Макрон отмечал, что возможные силовые меры стран Запада союзников официального Дамаска не коснутся.При этом посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил, что Россия оставляет за собой право сбивать американские ракеты, выпущенные по целям в Сирии. Трамп в ответ утверждал, что ракеты "прилетят – хорошие, новые и "умные".Канада, Германия и Италия отказались участвовать в операции. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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