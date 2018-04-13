|Телеканал CNN перепутал Украину с Пакистаном
|13.04.2018 08:40
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Телеканал CNN перепутал Украину на карте с Пакистаном, сообщает УНИАН.
Кроме этого, ранее представители даного канала успели запомниться, поместив на границу с Украиной Чехословакию.
Редактор и журналист известного американского издания The New York Times Макс Фишер собрал свою коллекцию географических ляпов американских телевизионщиков.
Стоит отметить, что в случае Украины ложная графика сопровождала освещение "референдума" на территории ОРДЛО. Украину на карте отметили на месте Пакистана.
По данным источника, ранее в другом сюжете телевизионщики поместили на границу с Украиной в 21 веке государство Чехословакию.
Как сообщал svodka.net, в Чехии после соответствующего
обращения в школах изымают атлас, где Крым обозначили
территорией Российской Федерации.
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