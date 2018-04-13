Телеканал CNN перепутал Украину на карте с Пакистаном, сообщает УНИАН. Кроме этого, ранее представители даного канала успели запомниться, поместив на границу с Украиной Чехословакию. Редактор и журналист известного американского издания The New York Times Макс Фишер собрал свою коллекцию географических ляпов американских телевизионщиков. Стоит отметить, что в случае Украины ложная графика сопровождала освещение "референдума" на территории ОРДЛО. Украину на карте отметили на месте Пакистана. По данным источника, ранее в другом сюжете телевизионщики поместили на границу с Украиной в 21 веке государство Чехословакию. Как сообщал svodka.net, в Чехии после соответствующего обращения в школах изымают атлас, где Крым обозначили территорией Российской Федерации .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира



события украина чехословакию украиной ранее карте украину Теги: общество