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Телеканал CNN перепутал Украину с Пакистаном
13.04.2018 08:40

Телеканал CNN перепутал Украину на карте с Пакистаном, сообщает УНИАН.

Кроме этого, ранее представители даного канала успели запомниться, поместив на границу с Украиной Чехословакию.

Редактор и журналист известного американского издания The New York Times Макс Фишер собрал свою коллекцию географических ляпов американских телевизионщиков.

Стоит отметить, что в случае Украины ложная графика сопровождала освещение "референдума" на территории ОРДЛО. Украину на карте отметили на месте Пакистана.

По данным источника, ранее в другом сюжете телевизионщики поместили на границу с Украиной в 21 веке государство Чехословакию.

Как сообщал svodka.net, в Чехии после соответствующего обращения в школах изымают атлас, где Крым обозначили территорией Российской Федерации.
 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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