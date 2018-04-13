К такому решению главу государства призвал советник вице-президента Джозефа Байдена по вопросам национальной безопасности Майкл Карпентер в колонке для USA Today.

На подобное заявление Карпентера натолкнула поддержка Россией сирийского режима и возможная причастность к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

— Поскольку Соединенные Штаты поддерживают ответ на варварское использование сирийским президентом Башаром Асадом химического оружия против своих собственных граждан и признание президентом Трампом соучастия России в химическом нападении (на Скрипаля — Ред.), сейчас самое время официально отменить приглашение президента России Владимира Путина на Саммит Белого дома, — пишет Карпентер.

По мнению советника вице-президента США, визит Путина в в Белый дом будет иметь негативные последствия.

— Во-первых, это грозит сломать слабый трансатлантический консенсус в отношении дипломатической изоляции России. Во-вторых, это позволяет Путину утверждать на внутреннем уровне, что его агрессивная тактика вызвала уважение президента Соединенных Штатов. В-третьих, наши союзники и партнеры будут рассматриваться это как слабость перед лицом российской агрессии, пишет Карпентер.

По мнению Карпентера, нет никакого смысла в переговорах Трампа и Путина, поскольку президент России не намерен менять внешнюю политику, в том числе и по отношению к Украине.

Трамп пригласил Путина в Белый дом 2 апреля, объяснив причину своего решения тем что, Россия может помочь решить проблемы с Северной Кореей , Сирией, Украиной, ИГИЛ, Ираном.

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