|Водолазы обнаружили тела двух мужчин, перевернувшихся на лодке
|13.04.2018 08:45
|
Частные водолазы нашли тела двух пропавших в понедельник, 9 апреля, возле Жукова острова. Поиски третьего мужчины продолжатся 13 апреля.
В Киеве обнаружили тела двух мужчин,которые перевернулись на лодке, информирует svodka.net.
В Киеве нашли тела двух из трех мужчин, которые перевернулись на лодке возле Жукова острова. Об этом этом сообщает зритель 112 на странице в Facebook.
svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/
Напомним, 9 апреля стало известно, что во время переправы на остров лодка с тремя мужчинами перевернулась и они пропали. Их поисками занимались спасатели ГСЧС.
Читайте: В Киеве ограничат использование полиэтиленовых пакетов
Отмечается, что сначала одного мужчину нашли частные водолазы, которых наняли брат погибшего и друзья других пропавших. Тело находилось неподалеку от берега и было запутано в растениях.
Позже дайверы обнаружили тело второго мужчины, однако оно находилось в иле на глубине около девяти метров. Его доставали сотрудники ГСЧС.
Ранее сообщалось, что в Киеве возле моста Патона из Днепра достали тело мертвой женщины.