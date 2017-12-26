Украинский певец, композитор и автор песен Олег Винник рассказал, как ему удается все время улыбаться и быть в тонусе.

«Иногда смотрю на людей и думаю: почему они так мало улыбаются? Или это такой образ жизни, суета? Или понты или комплексы? Отсутствие улыбки говорит о том, что нет счастья внутри. Счастливый человек — свободный, без камней в душе. У него сияют глаза, от его улыбки расцветает все вокруг. К сожалению, некоторым нужно жизнь прожить, чтобы это понять», — отметил певец, информирует news.eizvestia.com.

Он также считает, что можно научиться быть счастливым. «Конечно, улыбаться надо не нарочно. Это желание должно возникать внутри. А для того, чтобы чувствовать себя счастливыми, мы должны быть благодарными за каждый прожитый день. Я постоянно говорю: если ты чем-то недоволен в этой жизни, посмотри на других — им может быть гораздо хуже», — подчеркнул Винник.

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