Олена Войченко і Володимир Остапчук в 2018-му році вдруге стали батьками. Зірки здавались чудовою парою, розповідали про сімейне життя на дві країни, новонародженого сина і 6-річну донечку. Але цими вихідними в ЗМІ з'явилася новина про те, що після 12 років шлюбу Володимир Остапчук та Олена Войченко розлучаються.



ЗМІ опублікували інформацію, розміщену на сайті Подільського районного суду міста Києва. Позовна заява зареєстрована 22 жовтня. Зараз йде робота над призначенням складу суду. У коментарі сайту Viva.ua Володимир Остапчук та Олена Войченко підтвердили новину про розлучення.



«У мережі з'явилася інформація про наше розлучення. Так, це правда. Життя непередбачуване і так трапляється. Щиро сказати, ми не хочемо виносити наші особисті взаємини на загальний огляд. Ми особливо трепетно ​​оберігаємо наш особистий простір, адже у нас двоє чудових дітей. Між нами роки міцних відносин і дружби, підтримки і партнерства, спільних подорожей, життя на дві країни, що далеко не легко, і багато іншого. Час, який ми провели разом, ми згадуємо з вдячністю, а в майбутнє дивимося по-новому. Поки це все, що ми хочемо сказати, і просимо з повагою ставиться до нашого рішення і до цієї ситуації».





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