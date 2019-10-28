|Офіційно: Володимир Остапчук розлучився зі своєю дружиною
|28.10.2019 08:48
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ЗМІ опублікували інформацію, розміщену на сайті Подільського районного суду міста Києва. Позовна заява зареєстрована 22 жовтня. Зараз йде робота над призначенням складу суду. У коментарі сайту Viva.ua Володимир Остапчук та Олена Войченко підтвердили новину про розлучення.
«У мережі з'явилася інформація про наше розлучення. Так, це правда. Життя непередбачуване і так трапляється. Щиро сказати, ми не хочемо виносити наші особисті взаємини на загальний огляд. Ми особливо трепетно оберігаємо наш особистий простір, адже у нас двоє чудових дітей. Між нами роки міцних відносин і дружби, підтримки і партнерства, спільних подорожей, життя на дві країни, що далеко не легко, і багато іншого. Час, який ми провели разом, ми згадуємо з вдячністю, а в майбутнє дивимося по-новому. Поки це все, що ми хочемо сказати, і просимо з повагою ставиться до нашого рішення і до цієї ситуації».
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