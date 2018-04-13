В центре Стокгольма на стене пятиэтажного дома шведская уличная художница Каролина Фалкхольт 11 апреля разместила мурал с синим эрегированным пенисом, сообщило местное издание Expressen. Рисунок растянулся на всю высоту здания. В декабре 2017 года такая же работа только лилового цвета появилась на доме в Манхэттене в Нью-Йорке. Фалькхольт заявила газете Aftonbladet, что ее картины должны побуждать к "большей свободе в сексе" и раскрепощенным разговорам о нем. Этот материал можно прочитать и на украинском языке | Шведское граффити художницы не уступает размерами американскому Фото: Cuiet(4.26) ‏/ Twitter видео Видео: Per Larsson / Facebook Видео: freshpaintnyc / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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