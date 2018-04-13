В центре Стокгольма на пятиэтажном доме разместили мурал с синим пенисом. Видео
13.04.2018 08:47
В центре Стокгольма на стене пятиэтажного дома шведская уличная
художница Каролина Фалкхольт 11 апреля разместила мурал с синим
эрегированным пенисом, сообщило местное издание Expressen. Рисунок
растянулся на всю высоту здания. В декабре 2017 года такая же
работа только лилового цвета появилась на доме в Манхэттене в
Нью-Йорке. Фалькхольт заявила газете Aftonbladet, что ее картины
должны побуждать к "большей свободе в сексе" и раскрепощенным
разговорам о нем. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке | Шведское граффити художницы не уступает размерами
американскому Фото: Cuiet(4.26) / Twitter видео Видео:
Per Larsson / Facebook Видео:
freshpaintnyc / YouTube