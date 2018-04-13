Возможное столкновение между Россией и в Сирии представляет собой угрозу для Украины.

Об этом белорусский аналитик, публицист, знаток Украинского Института Будущего Игорь Тышкевич высказался на своей странице в , передает

Аналитик отметил важность понимания, что не станут идти до конца и добиваться развала России сразу по нескольким причинам: наличие у ядерного оружия, нежелание провоцировать мировую войну, провоцировать Кремль на разжигание новых конфликтов в регионах, важность присутствия России в Средней Азии как противовес Китаю и фактор снижения вероятности процветания терроризма.

Так, пока Вашингтон и Москва продолжают обмениваться резкими заявлениями, цены на нефть уже превысили отметку в $72 за бочку, что дает возможность продолжать агрессию в Украине в течение еще минимум 5-6 лет. Санкции ЕС и хотя и работают, но нацелены на уничтожение перспектив развития России и покажут конкретные результаты минимум через 5-10-15 лет.

"Проблема Украины в том, что ожидать "победы", которую принесёт в клювике европейский или американский голубь мира тупо! Те самые 5-10-15 лет нам надо прожить. А финансовые возможности ... смотри цены на нефть", - подчеркнул Тышкевич.

Он также напомнил, что Россия задействована в большом количестве кризисов, что расширяет возможности компромисса, - президент Дональд Трамп может выбрать как урегулирование ситуации в Крыму и на Донбассе, так и перспективы сдерживания Китая, КНДР, Ирана, решение проблемы противоречий в арабском мире и безопасности Израиля.

"Вторая проблема описана выше на примере Сирии - если происходит столкновение больших игроков, то "отгребают" не они сами, а их местные союзники. В этом нет ничего удивительного - это просто напросто дешевле, проще и безопаснее для мощных государств - в каждой отдельной операции ты заранее имеешь преимущество. То есть в случае большой заварушки, догадайтесь с трёх раз, кто будет в роли "отгребающего", - написал знаток Украинского Института Будущего.

"Если ты хочешь даже не победить, а просто выжить, ты должен становиться сильнее, умнее, хитрее, чем все твои союзники. Совмещать в своей политике тактику ежа, медоеда (реально отмороженная животина) и комодского варана. Как минимум сделать так, чтобы связываться с тобой было очень больно и заоблачно дорого даже, если соперник по всем раскладам имеет шансы победить", - посоветовал он.

Тышкевич порекомендовал украинцам начать отстраивать эффективное "зубастое" государство: прекратить вспоминать о невыполненных обещаниях, не приукрашивать текущее положение, научиться вплетать собственные интересы между интересов более сильных игроков, строить политику, исходя из ожиданий худшего, начать воспринимать Украину как землю украинских детей, а не предков.

"Мир в очередной раз начинает лихорадить. В таких кризисах выживают только сильные, умелые, смелые, хитрые и циничные. Все остальные уходят на страницы учебников истории как интересные проекты, убитые лузерами", - резюмировал публицист.















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