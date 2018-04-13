Две новые монеты достоинством в 1 и 2 гривны будут введены в оборот 27 апреля, сообщил Национальный банк Украины.

Ранее новые монеты были презентованы главой Нацбанка Яковом Смолием.

Монеты в 1, 2, 5 и 10 гривен должны постепенно заменить купюру, печать которых становится нерентабельной.

Монетный двор Национального банка Украины уже отчеканил 30 миллионов монет по 1 и 2 гривны. На аверсе обеих монет изображена пектораль, от которой и происходит название украинской валюты. На реверсе оставили те самые портреты, которые были на банкнотах: на 1 гривне изображен правитель Владимира Великого, на 2 гривнах – Ярослав Мудрый.

На введении в оборот большого количества монет Национальный банк планирует сэкономить до 1 миллиарда гривен в ближайшие годы. Срок использования банкнот редко превышает 1,5 года, монеты могут служить до 20 лет.

Монеты в 1 и 5 гривен будут запущены в оборот в 2019-2020 годах.

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