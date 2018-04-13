Disney обязали сделать предложение о покупке Sky после слияния с Fox.

Walt Disney будет должен сделать предложение о покупке компании Sky после закрытия сделки о приобретении активов 21st Century Fox за $52,4 млрд, говорится в решении Комитета по слияниям и поглощениям Великобритании, информирует svodka.net.

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Fox владеет 39% Sky, ранее компания договорилась о выкупе всех остальных акций, однако до сих пор ожидает одобрения регуляторов. Если одобрение не будет получено в установленный срок (до июня 2018 года), Disney будет вынуждена предложить купить все бумаги Sky по цене 10,75 фунта за акцию в соответствии с британскими законами. Именно такую сумму за бумаги Sky предложила Fox.

Решение не будет применяться, если Fox выкупит Sky, или если более 50% акций компании будут приобретены другими игроками рынка. На Sky, в частности, претендует американская Comcast.

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Слияние Disney и Fox может стать одним из крупнейших в истории медиа-рынка, объединившим двух ведущих голливудских игроков. Disney с покупкой активов Fox получит права на такие франшизы, как X-Men, Avatar и The Simpsons. Кроме того, в портфель активов Disney войдут телеканалы FX Networks и National Geographic.

Акции Disney на торгах в четверг подешевели на 0,2%, бумаги 21st Century Fox выросли в цене на 0,9%.

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