На канале группы Rumberos Show в YouTube опубликовали клип на песню
Mi Musica. Видео снимали в Лос-Анджелесе. Героями клипа стали
актеры из разных стран мира: Канады, Японии, США, Украины, Польши и
Мексики. "Съемки клипа получились очень спонтанными. Мы не
планировали ехать в Америку, но так сложились обстоятельства, и мы
решили не идти против воли судьбы. Дальше началась кропотливая
подготовка: кастинг-агент искал актеров, мы ставили постановку,
репетировали с танцорами из Америки по скайпу", – рассказали
солисты группы, Амадор Лопес и Олег Серафин. Режиссер клипа – Юрий
Движон. | Rumberos Show снимали клип в разных странах
Скриншот: Rumberos Show / YouTube видео
Видео: Rumberos Show / YouTube