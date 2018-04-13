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Mi Musica. Вышел клип Rumberos Show. Видео
13.04.2018 08:55
На канале группы Rumberos Show в YouTube опубликовали клип на песню Mi Musica. Видео снимали в Лос-Анджелесе. Героями клипа стали актеры из разных стран мира: Канады, Японии, США, Украины, Польши и Мексики. "Съемки клипа получились очень спонтанными. Мы не планировали ехать в Америку, но так сложились обстоятельства, и мы решили не идти против воли судьбы. Дальше началась кропотливая подготовка: кастинг-агент искал актеров, мы ставили постановку, репетировали с танцорами из Америки по скайпу", – рассказали солисты группы, Амадор Лопес и Олег Серафин. Режиссер клипа – Юрий Движон.   | Rumberos Show снимали клип в разных странах Скриншот: Rumberos Show / YouTube видео Видео: Rumberos Show / YouTube

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