Украинский производитель указывает на этикетке все ингредиенты состава своей продукции лишь в 10% случаев. В связи с этим, контроль за соблюдением требований к маркировке продуктов питания необходимо усиливать. Так считает профессор кафедры товароведения, управления безопасностью и качеством Киевского национального торгово-экономического университета Елена Сидоренко. Об этом она сообщила в личном блоге, передает .

"Технический порядок в отношении правил маркировки пищевых продуктов, который был принят в Украине еще пять лет назад, обязывает указывать на этикетке не только наличие растительных жиров, но и то, в каком виде они использованы. Согласно регламенту, производители должны честно писать, используются ли растительные масла в натуральном виде, или растительное масло гидрогенизированное. Так, как это происходит в Евросоюзе. Регламент обязывает указывать наличие и транс-изомеров жирных кислот. У нас же, в отличие от ЕС, в 90% случаях эти требования нарушаются", - отметила она.

Также, по словам Сидоренко, недобросовестные производители часто обманывают потребителей, указывая на этикетках информацию только о наличии растительных жиров, скрывая при этом, что речь на самом деле идет о транс-изомерах жирных кислот.

"Некоторые производители позволяют себе писать в маркировке – заменитель какао-масла. Разумеется, что специалисты понимают, что речь о гидрогенизированном жире, но обыкновенный потребитель чаще только не обращает на это внимания и без всяких опасений покупает продукт. В маркировке мороженого, к примеру, указывают – растительное масло. А на практике речь о транс-изомерах жирных кислот", - рассказала знаток.

как писал , для фальсификации молочной продукции чаще только используют пальмовое масло. Объемы его импорта в Украину за последние два годы побили все рекорды.

В БПП и Опоблоке уже заявили о готовности ограничить использование пальмового масла в Украине на законодательном уровне.

Радикалы, в свою очередь, даже зарегистрировали соответствующий законопроект.

По этому поводу свое мнение высказал депутат Тригубенко. Он пояснил, что тотальный запрет использование пальмового масла в продуктах питания может спровоцировать подорожание конечных товаров, однако, по его словам, это логично, потому что "пальмой" заменяют сегодня натуральные животные масла, чего категорически нельзя допускать.

"Относительно законопроекта о запрете - несмотря на все его недостатки, думаю, он достоин внимания. Впоследствии мы всегда сможем внести правки и доработать эту инициативу, но делать первый шаг все же надо", - считает политик.

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