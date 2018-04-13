Химик Вил Мирзаянов, который называет себя одним из создателей «Новичка», отреагировал на доклад экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и обратил внимание, что это вещество обладает рядом свойств, делающих его применение в британском климате бессмысленным. Об этом он рассказал в интервью «Коммерсантъ FM».

«Недостаток этой серии «Новичков» в том, что они обладают высокой гидроуязвимостью, то есть это неустойчивые соединения, вообще-то говоря.

Это вещество может быть устойчиво только в условиях отсутствия влаги и влажности.

Вещество применили в Англии 4 марта, где стоял туман — капельки воды в воздухе. Только идиоту может прийти в голову такая мысль — это была большая ошибка», — сказал он.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что недавно выписанную из больницы Юлию Скрипаль прячут британские власти.



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