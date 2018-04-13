Российский президент Владимир Путин – это правитель 21 века, отравленный властью, следовательно никаких изменений в его политике ждать не приходится.

«Мне кажется, ничего не поменяется. Потому что Путин отравлен властью, он сильно болен и ведет себя, как обыкновенный диктатор: будь то Сталин, будь то Гитлер, будь то Мао Дзе Дун. Такой себе правитель 21 века», – сказал в интервью «Обозревателю» экс-начальник штаба Военной миссии связи НАТО в Москве Гарри Табах, информирует svodka.net.

При этом он отметил, что «в дальнейшем Путин все больше и больше будет принуждать собственный народ, потому что деньги будут кончаться, а изоляция – нарастать».

«И вся надежда будет на то, что российский народ проснется и начнет действовать. Но мне лично кажется, что он не проснется», – резюмировал Табах.

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