С приходом весны и рождением малыша известная украинская певица Джамала решила изменить свой имидж и остригла волосы. Снимок новой прически исполнительница обнародовала в своем Instagram-аккаунте.

"Не стану скрывать. Да, хочется спать", - подписала снимок Джамала и добавила несколько хештегов: "мать принца", "выход в свет" и "new haircut" ("новая стрижка").

Стоит отметить, что поклонники певицы позитивно отреагировали на ее изменения во внешности и похвалили ее новую прическу.

"Дуже гарна як завжди! Сил усій родині прекрасного принца", "Классная прическа", "Прекрасно выглядите", "Стрижка - супер! Наверное, всем мам после рождения малыша хочется увидеть себя новой", "Джамала, так вы выглядите замечательно!", "Нереально красивая".

Как сообщал svodka.net.uа ранее, украинская певица Джамала, которая совсем недавно стала мамой в первый раз, опубликовала на своей странице в Instagram архивное видео , на котором ей 14 лет - будущая звезда выступала на сцене.

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