|На Донбасс для обмена задержанными вылетел самолет с представителями властей Украины
|26.12.2017 20:37
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https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/1572966942791113
Судя по геолокации сообщения Геращенко, самолет вылетает из аэропорта Борисполь.Главарь "ДНР" Александр Захарченко заявил, что обмен удерживаемыми лицами между боевиками и украинской стороной состоится 27 декабряпо формуле "306 на 74". Ориентировочное время – 13.00.Представитель Украины в трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко подтвердила дату обмена.Второй переговорщик от Украины, Виктор Медведчук, говорил, что обмен задержанных боевиков на украинских заложников с “ЛНР” и “ДНР” пройдет в два этапа.
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