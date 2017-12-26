По информации первого вице-спикера Верховной Рады Украины Ирины Геращенко, на Донбасс, где планируется обмен с боевиками задержанными лицами, отправились омбудсмен Валерия Лутковская, представители Генпрокуратуры, Службы безопасности и Министерства обороны. Самолет на Донбасс вылетает из Борисполя Фото: Iryna Gerashchenko / Facebook "С омбудсменом Лутковской (Валерия Лутковская. – ), представителями Генпрокуратуры, экспертами минской гуманитарной группы, представителями СБУ и Минобороны вылетаем на Донбасс. Даже в самолете работаем", – написала она. https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/1572966942791113 Судя по геолокации сообщения Геращенко, самолет вылетает из аэропорта Борисполь.Главарь "ДНР" Александр Захарченко заявил, что обмен удерживаемыми лицами между боевиками и украинской стороной состоится 27 декабряпо формуле "306 на 74". Ориентировочное время – 13.00.Представитель Украины в трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко подтвердила дату обмена.Второй переговорщик от Украины, Виктор Медведчук, говорил, что обмен задержанных боевиков на украинских заложников с “ЛНР” и “ДНР” пройдет в два этапа. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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