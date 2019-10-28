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Пожары в Калифорнии: количество людей, подлежащих эвакуации, возросло до 180 тыс.
28.10.2019 08:49
В Калифорнии из-за лесных пожаров эвакуируют 180 тыс. человек Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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