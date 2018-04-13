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В Торонто неизвестные с ножами напали на двоих прохожих
13.04.2018 09:03
Изначально полиция Торонто не связывала двух нападений, но теперь расследует их как одно дело. Полиция разыскивает нападавших Фото: ЕРА Инцидент произошел около 13.00 по местному времени (около 20.00 по Киеву).Телеканал отмечает, что изначально полиция не связывала оба нападения, но теперь расследует их как одно дело.Пострадавшие, оба мужчины, госпитализированы. У одного из них ранение в спину, у другого – в грудь. Их состояние тяжелое.Полиция разыскивает нападавших.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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