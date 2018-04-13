Изначально полиция Торонто не связывала двух нападений, но теперь
расследует их как одно дело. Полиция разыскивает нападавших Фото:
ЕРА Инцидент произошел около 13.00 по местному времени (около 20.00
по Киеву).Телеканал отмечает, что изначально полиция не связывала
оба нападения, но теперь расследует их как одно дело.Пострадавшие,
оба мужчины, госпитализированы. У одного из них ранение в спину, у
другого – в грудь. Их состояние тяжелое.Полиция разыскивает
нападавших.
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