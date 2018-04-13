|В Киеве из гранатомета обстреляли здание Киевгорстроя, - ОБНОВЛЕНО
|13.04.2018 09:04
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Здание находится на улице Емельяновича-ПавленкоВ ночь на пятницу, 13 апреля, неизвестные обстреляли из гранатомета здание Киевгорстроя, которая находится на улице Емельяновича-Павленко 4/6.
Фото: facebook.com/don.gunp
Отстрелянных тубус от гранатомета лежал через дорогу от здания. На тубусе спилили номера.
Снаряд попал в отдел продаж Киевгорстроя, - информирует Общественное .
Обновление: Полицейские изъяли запись с видеорегистратора, на котором зафиксирован момент ночного выстрела в здание "Киевгорстроя", а также остатки взрывного устройства.
Около 2:00 на улице Емельяновича-Павленко (бывшая Суворова) в Печерском районе Киева неизвестный выстрелил в здание из гранатомета. Пострадавших нет, - сообщает полиция Киева, не называя компании.
Получив сообщение, что люди слышали звук, похожий на взрыв, наряды патрульных, следственно-оперативная группа и взрывотехники прибыли на Площадь Славы.
"При осмотре обнаружено, что повреждено здание, в котором размещен ресторан и отдел продаж одного из застройщиков. Неподалеку от места происшествия, через дорогу, обнаружили отстрелянных тубус от гранатомета с уничтоженными номерами", - говорится в сообщении.
"Полицейские отработали прилегающую территорию и изъяли запись с видеорегистратора, на котором зафиксирован момент выстрела, а также остатки взрывного устройства, отправят на экспертизу", - информирует полиция.
После проведения первоочередной проверки следователи определятся с правовой квалификацией события.
Напомним, в Харькове обстреляли из гранатомета офисный центр .