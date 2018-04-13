За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжили игнорировать режим полного прекращения огня и совершили 66 обстрелов позиций украинских защитников.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook, на Донецком направлении из запрещенных Минскими договоренностями 120-мм минометов оккупанты вели огонь по позициям ВСУ в Песках и Водяном. Минометы калибра 82 мм применили близко Шахты «Бутовка», Талаковки и Водяного, вооружения БМП – неподалеку Талаковки и Водяного, а зенитные установки – в районе Опытного и Шахты «Бутовка».

Также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляны позиции украинских военных близко Авдеевки, Шахты «Бутовка», Марьинки, Опытного, Водяного, Песков, Павлополя, Каменки, Лебединского, Красногоровки, Широкино и Гнутово. Кроме этого, в районе Песков, Павлополя и Авдеевки – велся снайперский огонь.

На Луганском направлении из запрещенных 120 и 82 мм минометов, вооружения БМП и зенитной установки боевики обстреляли укрепления ВСУ близко Троицкого. Минометы калибра 82 мм российско-оккупационные войска применили по защитникам Крымского, в районе Луганского – стреляли из БМП и зенитной установки, а из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – обстреляны военные в Железном и Зайцево. Также под огонь из гранатометов попали позиции ВСУ в Новозвановке и Светлодарске.

«К сожалению, вследствие вражеских обстрелов один украинский защитник погиб. Еще один воин получил ранения. Пострадавшего военнослужащего доставили в лечебное учреждение и ему оказана необходимая медицинская помощь», – говорится в сообщении.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира