Приготовьте это средство из натуральных ингредиентов и смело отправляйтесь на природу: клещи вам не страшны, пишет со ссылкой на .

Общая информация

1. Клещей можно поймать в лесу, в парке и во дворе.

2. Активность клещей приходится на апрель — май, это связано с циклом размножения. Но клеща можно подцепить с марта по ноябрь.

3. Клещи чаще кусают детей, потому что детская кожа более нежная, легче прокусить. Клещ как правило впивается под колено, в шею, в волосяную часть головы, потому что в этих местах нежнее кожа.

4. Укус клеща невозможно почувствовать, он впрыскивает анестезию в рану.

5. Клещи в спящем состоянии зимуют под землей и в теплое время выползают на поверхность. Они заползают на траву и ждут жертву. Прицепившись к жертве, стараются найти подходящее место для укуса. Это максимальный путь, который клещ может пройти за свою жизнь.

6. Клещ, который только укусил выглядит как родинка с лапками. Напившейся кровью клещ выглядит как папиллома.

Меры предосторожности

1. Кепка, длинные рукава, девочкам длинные колготки, мальчикам штаны, а не шорты, высокие носки. Желательна одежда светлого цвета, на ней легче обнаружить клеща.

2. Обрабатывать одежду и открытые участки спреем от клещей.

Если вы противники химических репеллентов, попробуйте приготовить дома это простое средство из трех компонентов.

Ингредиенты

2 ч. л. эфирного масла герани

2 ч. л. медицинского спирта

1 ст. воды

Смешай все ингредиенты в небольшом флаконе с распылителем. Используй средство, опрыскивая одежду и открытые участки тела каждый час.

3. От энцефалита можно сделать прививку. Такая прививка ставится в три этапа и действительна три года.

После каждого выхода на природу и валяния в траве, нужно внимательно полностью осмотреть детей и себя и, если обнаружен клещ, вытащить его.

Рекомендации по удалению клеща

захватите клеща как можно ближе к головке, внедрившейся в кожу. Сделать это можно:

с помощью специальных устройств, продающихся в аптеках (таких устройств множество — «ручка-лассо» для удаления клещей, особый крючок, похожий на изогнутую двузубую вилку, специальные пластиковые щипцы и т. п., причем упомянутые приспособления нередко комплектуются лупой для разглядывания клеща и даже коробочкой, куда можно положить клеща после извлечения);

пинцетом;

клейкой лентой;

ниткой (делается петля, и клещ затягивается как можно ближе к головке);

пальцами (в резиновых перчатках или обернутыми марлей);

плавно потяните вверх;

после извлечения тщательно промойте место укуса мыльной водой, высушите и обработайте любой спиртосодержащей жидкостью (5% раствор йода, спирт, водка, одеколон и т. п.).

Клещи, зараженные энцефалитом встречаются один на 1000 или 10 000 клещей, в зависимости от географического положения. От энцефалита существует прививка и делается в три этапа. У не привитых людей, энцефалит проявляется через 3 — 21 день в сопровождении высокой температуры.

Клещи, зараженные болезнью Лайма встречаются один на 10 клещей. Большое красное пятно, превращающееся в круг (бублик), появляется через 3-4 недели и это болезнь Лайма. Против этой болезни нет прививки, она лечится антибиотиками.

Самое важное, когда укусил клещ — избавиться от клеща как можно быстрее, это самый эффективный способ избежать заражения. И нужно обязательно записать точную дату и место укуса, т.к. круги появляются через несколько недель и они не всегда однозначные (если не ровная поверхность, например, если укус был за ухом).

Анализировать самого клеща совершенно напрасно, потому что это не имеет никакой диагностической пользы, т.к. анализ не на 100% верен, часто бывают ложные негативные результаты. А зараженный клещ не на 100% заражает человека, которого укусил. Именно следовательно советуют часто испытывать критические части тела, за первые несколько часов укуса заражение обычно не успевает произойти.

Действия после удаления

если головка клеща осталась в коже, можно поступить с ней, как с любой занозой (спокойствие, дезинфекция, стерильная игла), но можно обработать 5% раствором йода и не трогать (в течение нескольких дней она выйдет сама);

тщательно вымойте собственные руки после окончания манипуляций;

отметьте на календаре день, когда все это произошло;

позвоните вашему доктору и узнайте, какова в вашем регионе эпидемиологическая обстановка по заболеваемости клещевым энцефалитом — вероятно, понадобится введение специального иммуноглобулина (если речь идет не о вашем докторе и не о вашем регионе, получите эту информацию до предполагаемого путешествия;

обратитесь к врачу, если после удаления клеща появились:

признаки бактериального инфицирования (покраснение кожи, отечность, боль);

в диапазоне 3–30 дней на коже в месте укуса — округлые красноватые пятна (или так называемая мигрирующая эритема, которая является первым симптомом лайм-боррелиоза, инфекционного заболевания, вызываемого особыми микробами —боррелиями, переносчиком которых как раз и выступают клещи);

в течение двух месяцев — мышечные боли, общая слабость, повышение температуры тела.

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