По мнению Романа Сульжика, сейчас справедливый курс доллара должен быть на уровне 23-24 гривен.

Искусственное удержание курса доллара на уровне 8 гривен во времена президента Виктора Януковича и премьер-министра Николая Азарова привело к тому, что золотовалютные резервы Украины значительно сократились, информирует svodka.net.

Об этом в эфире ток-шоу «Право на владу» на телеканале «1+1» рассказал прежний банкир Роман Сульжик.

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