В Киеве в ботаническом саду имени Фомина зацвели магнолии, сообщает Сегодня .

По полученным данным, пока что распустилось еще совсем немного цветов. Однако уже через несколько дней весь ботанический сад будет утопать в цвете этих деревьев.

Стоит отметить, что обычно магнолии распускаются при температуре +15 градусов и цветут более месяца. Однако этом году поздняя весна отсрочила старт цветения деревьев.

Как сообщал svodka.net ранее, в пятницу, 6 апреля, на центральной площади города Мукачево появились первые цветы на деревьях сакуры . Кроме этого, множество набухших почек на деревьях предвещают скорейшее буйное цветение.

В Закарпатской области, из-за теплой погоды, которая установилась в районе Мукачево массово зацвели шафраны.

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