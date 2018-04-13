|В Киеве расцвели магнолии
|13.04.2018 09:10
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В Киеве в ботаническом саду имени Фомина зацвели магнолии, сообщает Сегодня.
По полученным данным, пока что распустилось еще совсем немного цветов. Однако уже через несколько дней весь ботанический сад будет утопать в цвете этих деревьев.
Стоит отметить, что обычно магнолии распускаются при температуре +15 градусов и цветут более месяца. Однако этом году поздняя весна отсрочила старт цветения деревьев.
Как сообщал svodka.net ранее, в пятницу, 6 апреля, на центральной площади города Мукачево появились первые цветы на деревьях сакуры. Кроме этого, множество набухших почек на деревьях предвещают скорейшее буйное цветение.
В Закарпатской области, из-за теплой погоды, которая установилась в районе Мукачево массово зацвели шафраны.
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