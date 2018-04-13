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В Киеве расцвели магнолии
13.04.2018 09:10

В Киеве в ботаническом саду имени Фомина зацвели магнолии, сообщает Сегодня.

По полученным данным, пока что распустилось еще совсем немного цветов. Однако уже через несколько дней весь ботанический сад будет утопать в цвете этих деревьев.

Стоит отметить, что обычно магнолии распускаются при температуре +15 градусов и цветут более месяца. Однако  этом году поздняя весна отсрочила старт цветения деревьев.

Как сообщал svodka.net ранее, в пятницу, 6 апреля, на центральной площади города Мукачево появились первые цветы на деревьях сакуры. Кроме этого, множество набухших почек на деревьях предвещают скорейшее буйное цветение.

В Закарпатской области, из-за теплой погоды, которая установилась в районе Мукачево массово зацвели шафраны.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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