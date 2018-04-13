Концерн Volkswagen сменил генерального директора Матиаса Мюллера на главу основного бренда Герберта Дисса и сообщил о создании новой структуры управления, которая позволит быстрее принимать решения на фоне трансформации отрасли из-за полностью автоматических и электрических автомобилей, передает со ссылкой на CBS News.

Герберт Дисс - прежний исполнительный директор BMW, который с 2015 года возглавил основной бренд Volkswagen.

Немецкий автопроизводитель сообщил, что объединит все свои бренды и управленческие функции в шесть широких сфер бизнеса плюс Китай. Компания сообщила, что новая структура упростит принятие решений в отдельных подразделениях.

Новая структура будет включать разделение 12 брендов Volkswagen на три группы: массовый, премиум и суперпремиум сегменты. Компания производит автомобили для массового рынка под брендами Volkswagen, Seat и Skoda, роскошные автомобили под брендом Audi и очень дорогие автомобили под брендами Lamborghini и Bentley.

В заявлении сказано, что грузовое и автобусное подразделения будут подготовлены для рынков капитала, что может включать продажу акций подразделений.

Напомним, Volkswagen решил отозвать более 33 тыс. автомобилей в Китае из-за проблем с дренажным клапаном.

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