|Дания хочет привязать "Северный поток-2" до украинского транзита
|13.04.2018 09:12
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Политики потребовали от России объявить, что Украина не потеряет свое важное значение страны-транзитера из-за строительства "Северного потока-2"Дания хочет привязать строительство газопровода "Северный поток-2" к сохранением роли Украины как страны-транзитера газа.
Об этом в четверг после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил премьер-министр Дании Ларс Люкке Расмуссен, сообщает Reuters.
" Украинский вопрос имеет решающее значение в этом контексте" , - отметил Расмуссен. Оба политика потребовали от России объявить, что Украина не потеряет свое важное значение страны-транзитера из-за строительства "Северного потока-2".
Расмуссен также отметил, что правительство Дании до сих пор не предоставил разрешения для строительства газопровода в своей исключительной экономической зоне. Законодательство Дании требует, чтобы правительство также "рассматривал геополитические обстоятельства". Сейчас этот вопрос рассматривает МИД Дании.
По его словам, понятно, что в контексте "Северного потока-2" речь идет не только о коммерческом проекте, но и о политике. Он рад, что в понедельник это также подчеркнула Ангела Меркель.
Напомним, что компания Nord Stream 2 AG получила дозволение на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" в немецкой исключительной экономической зоне.
Ранее, Президент Украины Петр Порошенко предложил Германии альтернативу "Северному потоку-2" , заявив, что проект является экономически неоправданным.
По словам Ангелы Меркель, немецкая сторона приняла во внимание позицию Украины по строительству газопровода "Северный поток-2" и считает важным сохранение транзита через территорию Украины.