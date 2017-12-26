Погода, Новости, загрузка...
Суд Австрии дал Фирташу отсрочку от экстрадиции в США
26.12.2017 20:37
Суд Австрии дал Фирташу отсрочку от экстрадиции в США
главный суд Австрии также приостановил собственное рассмотрение дела
главный суд Австрии решил рассмотреть апелляцию украинского олигарха Дмитрия Фирташа с просьбой пересмотреть как ложный приговор Апелляционного суда Австрии, который позволил его экстрадицию в США.
Суд Австрии дал Фирташу отсрочку от экстрадиции в США Фото: Reuters

"Верховный суд постановил приостановить экстрадицию господина Фирташа к рассмотрению его обращения", - заявил адвокат украинского бизнесмена Ленни Дж.Дэвис во вторник, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, высший суд Австрии также приостановил собственно рассмотрение дела до тех пор, пока суд Европейского Союза не вынесет предварительное решение о возможности применения Хартии ЕС по правам человека в апелляции против экстрадиции Фирташа.

Также Дэвис, ссылаясь на публикацию газеты The Hill от 21 декабря, сообщает об отзыве коалицией из правозащитных групп жалобы, в которой она просила США включить Фирташа в список санкций, согласно Глобального акта Магнитского.

Напомним, что сейчас Фирташ живет в роскошном поместье в Австрии.

Вена отказывается выдавать его Соединенным Штатам.

Генпрокуратура Украины до сих пор не выдвигала ему подозрений ни в одном уголовном деле.

ГПУ занимается досудебным расследованием относительно злоупотреблений топ-менеджмента Фирташа в газовой компании "Газтек", а НАБУ подозревает обанкротившийся банк "Надра" в растрате 400 млн грн, выделенных инвесторами на создание дочерней структуры "Запорожского титано-магниевого комбината".

В то же время Шевченковский районный суд Киева отказался испытывать возможность приобретения предпринимателем российской государственной доли в структуре собственности телеканала "Интер" на средства вкладчиков банка "Надра"Таким образом Фирташ защитил "Интер" от антироссийских санкций.

В конце августа Земельный суд Вены решил не выдавать испанскому правосудию украинского олигарха.

Отметим, олигарх не скрывает, что достиг успеха в бизнесе благодаря своим связям с окружением Владимира Путина.

  • Суд окончательно отказал в экстрадиции Фирташа в Испанию, - СМИ
  • Ахметов, Пинчук и Жеваго возглавили рейтинг миллиардеров Украины
  • Испания ответила на отказ Австрии выдать Фирташа

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить