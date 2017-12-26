|Суд Австрии дал Фирташу отсрочку от экстрадиции в США
|26.12.2017 20:37
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главный суд Австрии также приостановил собственное рассмотрение делаглавный суд Австрии решил рассмотреть апелляцию украинского олигарха Дмитрия Фирташа с просьбой пересмотреть как ложный приговор Апелляционного суда Австрии, который позволил его экстрадицию в США.
Фото: Reuters
"Верховный суд постановил приостановить экстрадицию господина Фирташа к рассмотрению его обращения", - заявил адвокат украинского бизнесмена Ленни Дж.Дэвис во вторник, передает "Интерфакс-Украина".
По его словам, высший суд Австрии также приостановил собственно рассмотрение дела до тех пор, пока суд Европейского Союза не вынесет предварительное решение о возможности применения Хартии ЕС по правам человека в апелляции против экстрадиции Фирташа.
Также Дэвис, ссылаясь на публикацию газеты The Hill от 21 декабря, сообщает об отзыве коалицией из правозащитных групп жалобы, в которой она просила США включить Фирташа в список санкций, согласно Глобального акта Магнитского.
Напомним, что сейчас Фирташ живет в роскошном поместье в Австрии.
Вена отказывается выдавать его Соединенным Штатам.
Генпрокуратура Украины до сих пор не выдвигала ему подозрений ни в одном уголовном деле.
ГПУ занимается досудебным расследованием относительно злоупотреблений топ-менеджмента Фирташа в газовой компании "Газтек", а НАБУ подозревает обанкротившийся банк "Надра" в растрате 400 млн грн, выделенных инвесторами на создание дочерней структуры "Запорожского титано-магниевого комбината".
В то же время Шевченковский районный суд Киева отказался испытывать возможность приобретения предпринимателем российской государственной доли в структуре собственности телеканала "Интер" на средства вкладчиков банка "Надра". Таким образом Фирташ защитил "Интер" от антироссийских санкций.
В конце августа Земельный суд Вены решил не выдавать испанскому правосудию украинского олигарха.
Отметим, олигарх не скрывает, что достиг успеха в бизнесе благодаря своим связям с окружением Владимира Путина.