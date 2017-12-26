главный суд Австрии также приостановил собственное рассмотрение дела

" Верховный суд постановил приостановить экстрадицию господина Фирташа к рассмотрению его обращения ", - заявил адвокат украинского бизнесмена Ленни Дж.Дэвис во вторник, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, высший суд Австрии также приостановил собственно рассмотрение дела до тех пор, пока суд Европейского Союза не вынесет предварительное решение о возможности применения Хартии ЕС по правам человека в апелляции против экстрадиции Фирташа.

Также Дэвис, ссылаясь на публикацию газеты The Hill от 21 декабря, сообщает об отзыве коалицией из правозащитных групп жалобы, в которой она просила США включить Фирташа в список санкций, согласно Глобального акта Магнитского.

Напомним, что сейчас Фирташ живет в роскошном поместье в Австрии .

Вена отказывается выдавать его Соединенным Штатам .

Генпрокуратура Украины до сих пор не выдвигала ему подозрений ни в одном уголовном деле.

ГПУ занимается досудебным расследованием относительно злоупотреблений топ-менеджмента Фирташа в газовой компании "Газтек", а НАБУ подозревает обанкротившийся банк "Надра" в растрате 400 млн грн, выделенных инвесторами на создание дочерней структуры "Запорожского титано-магниевого комбината".

В то же время Шевченковский районный суд Киева отказался испытывать возможность приобретения предпринимателем российской государственной доли в структуре собственности телеканала "Интер" на средства вкладчиков банка "Надра" . Таким образом Фирташ защитил "Интер" от антироссийских санкций.

В конце августа Земельный суд Вены решил не выдавать испанскому правосудию украинского олигарха.