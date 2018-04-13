Ночной обстрел здания "Киевгорстроя" в Печерском районе столицы полиция квалифицировала как хулиганство.

Об этом в эфире "112 Украина" сообщила спикер ГУ НП Киева Оксана Блищик. По ее словам, экспертиза подтвердила, что стреляли из гранатомета.

"Все первоочередные следственные действия на данный момент проведены. Есть камеры видеонаблюдения, которые могли зафиксировать как злоумышленников, так и момент выстрела", - сказала она.

Блищик подчеркнула, что правоохранители уже просмотрели записи видеорегистратора автомобиля, который стоял неподалеку - там как раз момент попадания снаряда в здание зафиксирован.

В соответствии с процессуальными руководителями по согласованию с прокуратурой полиция начала уголовное производство по ч.4 ст. 296 УК Украины ("Хулиганство"). В результате расследования и задержания людей, которые совершили это преступление, может быть иная правовая квалификация этого события, если будут установлены другие мотивы.

В настоящее время подозреваемых и задержанных нет.

Здание "Киевгорстроя" на улице Омеляновича-Павленко 4/6 (ранее Суворова) в Печерском районе Киева обстреляли из ручного противотанкового гранатомета. Оружие было со спиленными номерами.

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