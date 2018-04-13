Коломойский сообщил, что люди из окружения Порошенко пытаются вести переговоры с ним, но их имена и темы бесед он озвучивать не стал.

Коломойский в телефонном комментарии рассказал, что Ложкин приезжал к «давнему другу» и бывшему бизнес-партнеру Боголюбову, информирует svodka.net.

«У них есть что обсуждать и о чем говорить… Я присоединился к ним, когда они пошли есть. Конечно, говорили об украинских реалиях, о политике говорили, о перспективах, о том, что Петр Алексеевич больше никогда не будет президентом. Рассказывал, как бегут все от Петра Алексеевича Порошенко, как уже думают, как от него быстрее спрятаться, как бы не остаться на этом корабле и не врезаться в этот айсберг», – добавил он.

Коломойский сообщил, что люди из окружения Порошенко пытаются вести переговоры с ним, но их имена и темы бесед он озвучивать не стал.

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