Сегодня, 13 апреля, народный депутат Украины Надежда Савченко может пройти экспертизу на полиграфе. Об этом ранее сообщила ее пресс-секретарь Татьяна Проторченко.

"Вероятно, но достоверной информации нет", - сказала пресс-секретарь, отвечая на вопрос о том, планируется ли на 13 апреля экспертиза на полиграфе при участии Савченко.

Как сообщал 5 апреля Надежда Савченко не прошла судебно-психологическую экспертизу с применением компьютерного полиграфа из-за процессуальных вопросов.

Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила дозволение на ее задержание и арест.

В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК Украины. Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.

Суд арестовал Савченко до 20 мая.

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