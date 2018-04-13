11 апреля подкомиссия минобороны Польши представила новый технический отчет об авиакатастрофе Ту-154 под Смоленском, где погибло высшее руководство страны, включая президента Леха Качиньского. Из доклада следует, что в салоне произошел взрыв, который "вырвал дверь и разбросал тела пассажиров на 100 метров". Перед этим другой взрыв разрушил левое крыло самолета, а российские диспетчеры умышленно вели борт по неправильному курсу. "ГОРДОН" рассказывает, к каким выводам пришла подкомиссия экс-министра обороны Антония Мацеревича. Мацеревич ожидает, что итоговый отчет по расследованию авиакатастрофы будет готов в 2019 году Фото: ЕРА Денис КОНДАК Повторное расследование авиакатастрофы Ту-154 под Смоленском в феврале 2016 года инициировал тогдашний министр национальной обороны Польши Антоний Мацеревич. Он создал при министерстве соответствующую подкомиссию. В 2018 году после смены правительства Мацеревич был отправлен в отставку и стал главой этой подкомиссии.Год назад подкомиссия озвучила свои первые выводы: самолет разрушился из-за взрыва на борту, а российские диспетчеры давали экипажу неправильные указания. 11 апреля 2018-го подкомиссия представила в Варшаве официальный технический отчет об авиакатастрофе.Презентация отчета транслировалась в YouTube. Журналистам также показали 20-минутный видеоролик, посвященный ходу расследования и новым доказательствам. Его можно посмотреть на сайте подкомиссии.Мацеревич подчеркнул, что этот документ "имеет дело только с фактами" и не называет виновных в катастрофе. Доклад уже направили в польскую прокуратуру, а родственники погибших получили его днем ранее.Работа подкомиссии на этом не заканчивается: по словам Мацеревича, окончательный доклад со всеми исследованиями и доказательствами будет опубликован ориентировочно в 2019 году. В нем также будут учтены результаты эксгумации жертв катастрофы.В техническом отчете подкомиссии Мацеревича описаны новые подробности катастрофы. Ведомство опровергает версию об ошибке пилотов и подчеркивает, что самолет разрушился в результате двух взрывов и полного отказа электроснабжения еще перед падением. Части самолета, поврежденные в результате взрывов. Скриншот: podkomisjasmolensk.mon.gov.pl Первый взрыв поразил левое крыло самолета, отрезав его конечность, а затем привел к повреждению левого двигателя – в него попали обломки. По словам Мацеревича, в природе взрыва "нет никаких сомнений". Он прозвучал в тот момент, когда самолет находился в 900 м от взлетно-посадочной полосы. Сейчас ведомство продолжает выяснять, где размещался взрывной заряд.Второй взрыв случился в фюзеляже. "Он произошел в левой части корпуса в районе третьего салона, где ударная волна вырвала левую пассажирскую дверь. Тела дюжины пассажиров в третьем салоне были уничтожены и разбросаны на 100 метров", – сказано в отчете.Подкомиссия подчеркивает, что информацию о втором взрыве Россия не отрицала, но утверждала, что он произошел в результате воздействия гидравлического давления в топливном баке. Польская подкомиссия считает, что давление не могло вызвать взрыв, повлекший такие разрушения в самолете."Взрывная волна, идущая к хвосту, разорвала эту часть корпуса и вывернула левый и правый борты вместе с крышей наружу", – говорится в отчете. Обломки самолета после падения на землю. Скриншот: podkomisjasmolensk.mon.gov.pl О взрыве на борту во время полета также свидетельствуют распад самолета на десятки тысяч фрагментов, отсутствие кратера на земле и характерные повреждения тел погибших пассажиров. Мацаревеч убежден, что столкновение с деревьями или землей не могло нанести такой убыток.Помимо взрывов, в отчете приведены и другие факторы, которые привели к авиакатастрофе Ту-154. Они касаются ремонта самолета, подготовки визита правительственной делегации в Катынь и "умышленно ложных" сведений, которые передавали экипажу российские диспетчеры. Российские диспетчеры вели самолет по неправильному курсу посадки. Скриншот: podkomisjasmolensk.mon.gov.pl В техническом отчете сказано, что подкомиссия в сотрудничестве с экспертными учреждениями провела сотни исследований и научных экспериментов, в том числе – цифровую реконструкцию самолета Ту-154. При этом у ведомства не было доступа к месту крушения, навигационным устройствам и оригиналам черных ящиков.Мацеревич сообщил, что отчет был единогласно утвержден всеми членами подкомиссии. Министр обороны Польши Мариуш Блащак не утверждал документ, поскольку авиационное законодательство этого не требует. Доклад – исключительная компетенция подкомиссии.Подкомиссия аннулировала предыдущее заключение о причинах катастрофы, сделанное в 2011 году Комиссией по расследованию авиакатастроф МВД Польши. Речь идет о так называемом "докладе Ежи Миллера", где причиной крушения Ту-154 называли "снижение ниже минимальной высоты при чрезмерной скорости", а вину возложили на экипаж самолета и руководителя зоны посадки."Доклад Миллера был построен на основе политического давления, в нем были заложены ложные тезисы. Если кто-то защищает доклад Миллера, он обвиняет в катастрофе польских пилотов", – заявил журналистам Мацеревич. На пресс-конференции рядом с Мацеревичем присутствовал британский знаток Френк Тейлор (слева), участвовавший в расследовании. Фото: ЕРА Москва пока не отреагировала на новые выводы подкомиссии. Год назад пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не может комментировать подобные версии, поскольку не знает, чем руководствовалась комиссия.Следственный комитет РФ в январе 2018 года опубликовал заявление, в котором напомнил, что "никто не приводит никаких данных, подтверждающих эти заявления". Официальный представитель Следкома Светлана Петренко подчеркнула, что версия о взрыве была проверена "в числе первоочередных" и не нашла подтверждения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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