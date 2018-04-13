Представитель организации Eurocontrol заявил, что подобная ситуация не нова

Изменили свои маршруты Air France, Lufthansa и easyJet. Кувейтская Kuwait Airways отменила полеты в Бейрут, а основной ливанский перевозчик Middle East Airlines объявил о пересмотре части расписания до вечера 13 апреля. В компании British Airways отказались от комментариев, - сообщает The New York Times.

Накануне представитель Европейского агентства по безопасности авиаперевозок заявил, что предложение авиакомпаниям учитывать возможность нанесения ударов по Сирии от 10 апреля была необязательной и имела рекомендательный характер.

Представитель организации Eurocontrol, которая осуществляет основные диспетчерские функции в странах ЕС, заявил, что подобная ситуация не нова. В частности, несколько лет назад то же самое происходило, когда Россия с помощью ракет с акватории Каспийского моря обстреляла территорию Сирии.

Напомним, 9 апреля Трамп пообещал решение по поводу Сирии в течение 48 часов.

11 апреля Трамп пообещал нанести ракетный удар по Сирии.

Это должно стать ответом США на осуществленную сирийским правительством химическую атаку в городе Дума, в результате которой погибли не менее 70 человек. По данным Всемирной организации здравоохранения, симптомы 500 пациентов, госпитализированных после бомбардировки в Думе, свидетельствуют о отравление химическим веществом.