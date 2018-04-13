|Крупнейшие авиакомпании прекратили полеты над Сирией
|13.04.2018 09:20
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Представитель организации Eurocontrol заявил, что подобная ситуация не новаКрупнейшие авиакомпании изменили свои маршруты на фоне информации о возможном ударе США по Сирии.
Фото: skyup.aero
Изменили свои маршруты Air France, Lufthansa и easyJet. Кувейтская Kuwait Airways отменила полеты в Бейрут, а основной ливанский перевозчик Middle East Airlines объявил о пересмотре части расписания до вечера 13 апреля. В компании British Airways отказались от комментариев, - сообщает The New York Times.
Накануне представитель Европейского агентства по безопасности авиаперевозок заявил, что предложение авиакомпаниям учитывать возможность нанесения ударов по Сирии от 10 апреля была необязательной и имела рекомендательный характер.
Представитель организации Eurocontrol, которая осуществляет основные диспетчерские функции в странах ЕС, заявил, что подобная ситуация не нова. В частности, несколько лет назад то же самое происходило, когда Россия с помощью ракет с акватории Каспийского моря обстреляла территорию Сирии.
Напомним, 9 апреля Трамп пообещал решение по поводу Сирии в течение 48 часов.
11 апреля Трамп пообещал нанести ракетный удар по Сирии.
Это должно стать ответом США на осуществленную сирийским правительством химическую атаку в городе Дума, в результате которой погибли не менее 70 человек. По данным Всемирной организации здравоохранения, симптомы 500 пациентов, госпитализированных после бомбардировки в Думе, свидетельствуют о отравление химическим веществом.
Руководители правительств Италии и Германии заявили, что их государства не будут непосредственного участия в военной операции против Асада.