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Крупнейшие авиакомпании прекратили полеты над Сирией
13.04.2018 09:20
Крупнейшие авиакомпании прекратили полеты над Сирией
Представитель организации Eurocontrol заявил, что подобная ситуация не нова
Крупнейшие авиакомпании изменили свои маршруты на фоне информации о возможном ударе США по Сирии.
Крупнейшие авиакомпании прекратили полеты над Сирией Фото: skyup.aero

Изменили свои маршруты Air France, Lufthansa и easyJet. Кувейтская Kuwait Airways отменила полеты в Бейрут, а основной ливанский перевозчик Middle East Airlines объявил о пересмотре части расписания до вечера 13 апреля. В компании British Airways отказались от комментариев, - сообщает The New York Times.

Накануне представитель Европейского агентства по безопасности авиаперевозок заявил, что предложение авиакомпаниям учитывать возможность нанесения ударов по Сирии от 10 апреля была необязательной и имела рекомендательный характер.

Представитель организации Eurocontrol, которая осуществляет основные диспетчерские функции в странах ЕС, заявил, что подобная ситуация не нова. В частности, несколько лет назад то же самое происходило, когда Россия с помощью ракет с акватории Каспийского моря обстреляла территорию Сирии.

Напомним, 9 апреля Трамп пообещал решение по поводу Сирии в течение 48 часов.

11 апреля  Трамп пообещал нанести ракетный удар по Сирии.

Это должно стать ответом США на осуществленную сирийским правительством химическую атаку в городе Дума, в результате которой погибли не менее 70 человек. По данным Всемирной организации здравоохранения, симптомы 500 пациентов, госпитализированных после бомбардировки в Думе, свидетельствуют о отравление химическим веществом.

Руководители правительств Италии и Германии заявили, что их государства не будут непосредственного участия в военной операции против Асада.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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