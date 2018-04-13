Синоптики предупредили украинцев о том, что в течение ближайших дней во многих регионах Украины ожидаются заморозки. Об этом сообщили в Украинский гидрометцентре.

По данным источника, 13 апреля, в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях ночью ожидаеться 0-4°.

Кроме этого, 14-15 апреля на Левобережье (кроме Херсонской области) ночью на поверхности почвы, кое-где и в воздухе заморозки 0-4°.

Как сообщал svodka.net ранее, на территории города Измаил в южной части Одесской области выпал снег с желтым оттенком .

Напомним, на центральной площади города Мукачево появились первые цветы на деревьях сакуры . Кроме этого, множество набухших почек на деревьях предвещают скорейшее буйное цветение.

В Закарпатской области, из-за теплой погоды, которая установилась в районе Мукачево массово зацвели шафраны.

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