подготовил ряд инициатив по подготовке квалифицированных рабочих кадров для прекращения трудовой миграции.

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания правительства, пишет со ссылкой на издание "".

"Сегодня в промышленности Украины есть большой интерес как внутренних предпринимателей, так и внешних инвесторов, которые сегодня заходят в Украину и строят новые производства. Но первый вопрос, который нужно решить, - это подготовка квалифицированных рабочих кадров", - сказал Гройсман.

"Что тут скрывать, когда мы видим, что есть серьезная миграция трудовых людей, которые ищут работу в Европе и в мире. Ищут, потому что там есть нормальные условия работы, с одной стороны, с другой стороны - выше заработная плата", - заявил глава правительства.

В связи с этим он подчеркнул необходимость подготовки квалифицированных рабочих кадров.

"И здесь вопрос высшего профтехнического образования выходит на передний план. Мы начали модернизацию программ обучения. Эта программа уже второй год подряд работает. В этом году мы на нее направим 100 миллионов гривен", - отметил Гройсман.

"Нам надо остановить трудовую миграцию, Нам нужно создать новые условия, чтобы люди работали в Украине. Такие условия начали создаваться. Я думаю, что за месяц-два это сделать невозможно. За несколько лет вероятно решить вопрос, чтобы люди начали возвращаться", - резюмировал премьер.

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