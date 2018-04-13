Российские оккупанты в настоящее время активно минируют подступы к Донецку и маскируют технику в населенных пунктах.

По оперативным данным группы «Информационное сопротивление», для обеспечения деятельности частей и соединений 1 и 2 АК оперативной группировки российских оккупационных войск в период с 2 по 10 апреля с.г. с территории России было доставлено около 1500 тонн горюче-смазочных материалов (ж/д. ст. Ровеньки и ж/д. ст. Красная Могила), информирует svodka.net.

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