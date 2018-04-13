Мужчина напал на посетителей пекарни в городе Фулда в федеральной земле Гессен в центральной Германии, нападавшего застрелили. Об этом сообщила полиция региона Восточный Гессен, передает .

Нападение произошло ранним утром в пятницу, 13 апреля, около 4:20 по местному времени, на Флеммингштрассе.

"Хулиган напал на пекарню. Несколько человек были ранены, некоторые серьезно", - сообщили в полиции.

На полицейские патрули, которые прибыли на место события, напали с камнями и, вероятно, дубинкой, добавили правоохранители.

"Полиция использовала огнестрельное оружие, нападавший был смертельно ранен", - отметили в полиции.

В этом районе ограничили движение транспорта.

Отделение криминальной полиции Гессена начало совместное с прокурором Фульды расследование.

Напомним, грузовик въехал в группу пешеходов в Барселоне.

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