Российский бизнесмен Михаил Прохоров продал акции "Бруклин Нетс" одному из основателей компании Alibaba Джозефу Цаю. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Прохоров по-прежнему владеет контрольным пакетом акций "Бруклин Нетс" Фото: ЕРА Прохоров по-прежнему владеет контрольным пакетом акций клуба. Отмечается, что по итогам сделки система управления "Бруклин Нетс" не изменится."Когда мы искали будущего партнера клуба, приоритетными были те люди, которые разделяют наши взгляды и стремление к развитию клуба", – цитируются в заявлении слова Прохорова. Цай отметил, что ему близок Нью-Йорк и он разделяет видение Прохорова. Он выразил надежду, что сможет внести вклад в популяризацию команды по всему миру.Руководство национальной баскетбольной ассоциации (НБА) США одобрило продажу. В контракте о продаже акций содержится пункт, согласно которому в 2021 году Цай сможет стать главным владельцем "Бруклин Нетс", выкупив дополнительные акции.Прохоров купил 80% акций "Бруклин Нетс" в 2009 году за $223 млн. В 2015 году он выкупил оставшиеся акции. О продаже пакета ценных бумаг Цаю бизнесмен договорился еще в октябре прошлого года. Сумму сделки оценивали в $1,13–2 млрд. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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