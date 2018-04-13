Российский бизнесмен Михаил Прохоров продал акции "Бруклин Нетс"
одному из основателей компании Alibaba Джозефу Цаю. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке Прохоров по-прежнему владеет
контрольным пакетом акций "Бруклин Нетс" Фото: ЕРА Прохоров
по-прежнему владеет контрольным пакетом акций клуба. Отмечается,
что по итогам сделки система управления "Бруклин Нетс" не
изменится."Когда мы искали будущего партнера клуба, приоритетными
были те люди, которые разделяют наши взгляды и стремление к
развитию клуба", – цитируются в заявлении слова Прохорова. Цай
отметил, что ему близок Нью-Йорк и он разделяет видение Прохорова.
Он выразил надежду, что сможет внести вклад в популяризацию команды
по всему миру.Руководство национальной баскетбольной ассоциации
(НБА) США одобрило продажу. В контракте о продаже акций содержится
пункт, согласно которому в 2021 году Цай сможет стать главным
владельцем "Бруклин Нетс", выкупив дополнительные акции.Прохоров
купил 80% акций "Бруклин Нетс" в 2009 году за $223
млн. В 2015 году он выкупил оставшиеся акции. О продаже пакета
ценных бумаг Цаю бизнесмен договорился еще в октябре прошлого
года. Сумму сделки оценивали в $1,13–2 млрд.
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