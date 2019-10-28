75 лет назад завершилась Восточно-Карпатская операция. В общей сложности гитлеровцы хозяйничали в Украине 40 месяцев. В боях погибли около трех миллионов советских воинов. Общие потери за время оккупации до 10 миллионов человек.
Голос диктора дрожал, вибрировал, рвался из динамиков.
Торжественный в последнее время, сегодня он был просто ликующим!
Миллионы репродукторов.
Миллионы, ждавших этот Голос.
Да, знали, да, ждали давно, но вот именно сегодня, именно сейчас, подвели черту.
Наши войска -Голос набирает, наливается мощью, Освободили Украину от немецко-фашистских захватчиков!!!!
Торжество.
Ликование.
Победа!
Все всё помнили.
Помнили тоскливую боль новостей.
Отчаяние.
Ждали.
Этот День наступил.
С Днем освобождения Украины, братцы!