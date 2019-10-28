Погода, Новости, загрузка...
С Днём освобождения Украины от фашистских захватчиков
28.10.2019 08:58

75 лет назад завершилась Восточно-Карпатская операция. В общей сложности гитлеровцы хозяйничали в Украине 40 месяцев. В боях погибли около трех миллионов советских воинов. Общие потери за время оккупации до 10 миллионов человек.

С Днём освобождения Украины от фашистских захватчиков

Максим Бужанский:

 

Голос диктора дрожал, вибрировал, рвался из динамиков.

 

Торжественный в последнее время, сегодня он был просто ликующим!

 

Миллионы репродукторов.

 

Миллионы, ждавших этот Голос.

 

Да, знали, да, ждали давно, но вот именно сегодня, именно сейчас, подвели черту.

 

Наши войска -Голос набирает, наливается мощью, Освободили Украину от немецко-фашистских захватчиков!!!!

 

Торжество.

 

Ликование.

 

Победа!

 

Все всё помнили.

 

Помнили тоскливую боль новостей.

 

Отчаяние.

 

Ждали.

 

Этот День наступил.

 

С Днем освобождения Украины, братцы!

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 