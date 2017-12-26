Туристка из Украины погибла в в Индии, передает со ссылкой на .

"Согласно информации полиции города Матхура, 25 декабря на пути Канпур-Дели произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух гражданок Украины. В результате аварии легкового автомобиля одна из гражданок Украины погибла. Другая получила незначительные травмы и находится в больнице города Матхура. Состояние ее здоровья, по словам врачей, удовлетворительное", - сообщил представитель Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

"Консульские сотрудники поддерживают контакт с руководством полиции города Матхура и пострадавшей гражданкой. На данный момент идет подготовка документов о смерти погибшей гражданки Украины, что даст право на перевозку ее тела в Украину", - добавил он.

По предварительной информации украинки имели туристические визы.

В пригороде Кошице, Словакия, микроавтобус с украинцами попал в . Об этом сообщают в местных СМИ.

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