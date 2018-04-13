Погода, Новости, загрузка...
В центре Торонто неизвестные с ножами напали на прохожих
13.04.2018 09:28
В центре Торонто неизвестные с ножами напали на прохожих
Пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии
В Торонто неизвестные, вооруженные ножами, напали на двух прохожих в центре города.
В центре Торонто неизвестные с ножами напали на прохожих Фото: google.com

Сначала считалось, что жертвы были ранены в разных местах, но полиция расследует оба нападения в рамках одного дела, - сообщает CTV.

Пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии. У одного из мужчин диагностировано ранение спины, у второго - грудной клетки.

В полиции объявили в розыск мужчин в возрасте около 20 лет. Количество нападавших устанавливается.

Напомним, накануне в Берлине  задержали шестерых мужчин  в возрасте от 18 до 21 лет. Их подозревали, что они могли иметь отношение к подготовке нападения на участников и зрителей Берлинского полумарафона, который проходил 8 апреля.

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить