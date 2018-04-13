Пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии

Сначала считалось, что жертвы были ранены в разных местах, но полиция расследует оба нападения в рамках одного дела, - сообщает CTV.

Пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии. У одного из мужчин диагностировано ранение спины, у второго - грудной клетки.

В полиции объявили в розыск мужчин в возрасте около 20 лет. Количество нападавших устанавливается.