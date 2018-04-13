|В центре Торонто неизвестные с ножами напали на прохожих
|13.04.2018 09:28
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Пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянииВ Торонто неизвестные, вооруженные ножами, напали на двух прохожих в центре города.
Фото: google.com
Сначала считалось, что жертвы были ранены в разных местах, но полиция расследует оба нападения в рамках одного дела, - сообщает CTV.
Пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии. У одного из мужчин диагностировано ранение спины, у второго - грудной клетки.
В полиции объявили в розыск мужчин в возрасте около 20 лет. Количество нападавших устанавливается.
Напомним, накануне в Берлине задержали шестерых мужчин в возрасте от 18 до 21 лет. Их подозревали, что они могли иметь отношение к подготовке нападения на участников и зрителей Берлинского полумарафона, который проходил 8 апреля.
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