



Відома співачка Анна Седокова стала зіркою нової і дуже відвертої фотосесії, продемонструвавши шанувальникам пишне декольте у чорній сукні. Перш ніж фани розкритикували зірку, вдаючись до звичного "ти ж мама!", Седокова доповнила фото дописом про інтим та пікантні фото.



"Вийти із зони комфорту. Я стільки про це читала, але ніколи не сприймала це всерйоз. Все моє життя - це вихід з цієї зони, але ось одного разу прокинувшись вранці, я зрозуміла, що застигла. Немов зупинилася на одному місці і все навколо рухається , а я ні... я припинила писати, а це мені дуже не подобається. Я втратила навички і перейшла в лігу доглядачів, які не творців. Ліга почекунів. Ось, зараз настане день і диво станеться. Не вийшло. Ця фотосесія для мене особлива. Зухвала. З найглибшим декольте. І мені подобається, тому що в 65 я правда буду дивно так виглядати. Мій ідеальний смокінг від grivko - це найкраще, що сталося зі мною з одягу останнім часом. Вийти із зони комфорту - це написати статтю для сайту з новою аудиторією, для якої я дивний новий герой і неважливо, що там була пара негативних коментарів, зате яких. Я то з вами в своєму кульбабковому світі жила, мені навіть "дура" вже давно ніхто не писав, але це і є цей самий вихід і моє завдання писати краще, смішніше. Повернути свої навички і практикуватися більше. Більше писати, більше дивитися, більше дізнаватися. Виходити з цієї самої безглуздої зони, яка чомусь мене приземлила... Писати на тему сексу для мене взагалі мега складно. Адже що скаже мама, але мені здається, що в 35 вже пізно думати про це. Прости, мама, дочка у тебе вийшла не стандартна. Щось пішло не так... Але чи це ще буде... І нова пісня у мене не стандартна. Люблю її", - написала зірка.





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