Пользователи социальных сетей активно обсуждают фотографию необычной татуировки с изображением президента России Владимира Путина, недавно переизбранного на очередной срок, аннексированным Крымом, подлодками и ракетами, а также вертолетом американских ВВС, пишет со ссылкой на .

Впечатляющее тату на всю спину сделал, скорее только, сделал российский военнослужащий, которого уже вовсю высмеивают в сети. Сайт "Сегодня" отобрал наиболее показательные комментарии из соцсетей.

Интересно, что между привычного для россиян патриотического пафоса на рисунке изображен и военный вертолет американской армии Sikorsky CH-53E Super Stallion.

Так, журналист Аркадий Бабченко в своем Facebook оставил очень нелестные комментарии в адрес владельца этой татуировки.

В свою очередь, известный блогер и финансист Слава Рабинович обвинил Путина в том, что тот довел россиян до подобного состояния.

Тем временем, многие пользователи сети потешаются над владельцем тату, который одобрил рисунок с американским вертолетом и дают советы о том, как можно "улучшить" изображение.

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