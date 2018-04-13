Не сомневайтесь: сегодня пропагандисты будут кричать о «стратегическом гении» нашего «отползуна-вштатыналоженца», который избежал скатывания в «Третью мировую войну», в которую его так затаскивал проклятый Запад, а он, кормилец, — не поддался.

Хорошо быть дураком. Никакого спроса, никаких повышенных требований, зато внимания к тебе – хотя отбавляй. Приятно нестись навстречу паровозу и кричать «Задавлю!» — и никто тебя не осудит. Ну, глупец, перепутавший собственные большие размеры с мифическим «величием». Бежит Моська на Слона, размахивая 2% своего мирового ВВП, и брешет: «Я вся гранатами обмотана! Сейчас как взметнусь в небо клочками собачатины – всех забрызгаю. А у тебя, слоняра, — хвост взрывной волной оторвет!..», информирует svodka.net.

Америка со своими санкциями в прошлую пятницу ничего не сделала. Она просто намекнула: «Дорогой в смысле счетов Лубянушка-дурачок, избиение Дерипаски – это пример навскидку. У тебя таких дерипасок много, и теперь только от нас зависит, кому и когда сделать невыносимо больно».

И глупец отреагировал, как и положено идиоту – предсказуемо и по-дурацки: включил пропагандистскую вопилку внутри страны и принялся учить население тому, что нужно брать с собой в бомбоубежища. Рис, макароны и много воды. А еще стал привычно врать устами Медведева о том, как в нашей экономике все стабильненько-расчудесненько. Население, конечно, тоже умом не блещет и не способно задать вопрос: «Почему при взлетевшей до 73 баксов цене на нефть рубль падает как пьяная девка?» Но ему вполне хватает мозгов, чтобы, поклявшись в верности к деревенеющей национальной валюте, устремиться к обменникам в надежде спасти хотя что-нибудь. Память у населения избирательна. К примеру, оно охотно играет в «имперскую гордилку» и даже готово что-то там «повторить» вслед Стерхом-победоносцем, но последствий «гонки вооружений» пост-брежневской эпохи помнить не желает. В этом историческом месте у него полушарие отбито и разрушены причинно-следственные связи. Оно с удовольствием рассуждает о том, как «Россию ненавидит Запад», но тотчас отключает ум и память при напоминании о гуманитарной помощи, приходившей с Запада в конце 80-х – начале 90-х. Ненависть граждан советской национальности к «эпохе лихих девяностых» обусловлена только одним: в те времена Свобода затмила подлость. Для отдельно одаренных расшифруем: говори что хочешь, пиши что хочешь, иди куда хочешь, зарабатывай свободно, открывай фирмы, развивайся, предпринимай. Это не значит, что подлость исчезла. Просто она перестала быть востребованной в политическом поле. Анонимки вышли из моды, стукачи приуныли, и сказка о «социальном лифте, поднимающем ввысь в обмен на политическую лояльность» превратилась в анекдот. «Совки» жрали «ножки Буша» — чавкая и наполняясь тихой завистью к сытому миру и лелея надежду, что однажды непременно отомстят за нанесенные этими самыми «ножками» оскорбления голодному, но гордому советскому желудку. А в Питере в это время уже созревал нарывчик, наполняясь лубянским гноем «в обмен на нефть». И однажды дозрел до уровня «вождя нации». Ограбил он эту «нацию» знатно, но период в восемнадцать кремлевских лет стали для него и его подельников подлинной феерией. Вот свезло пацанам – так свезло! И нефть в цене, и вся страна в кармане! Как тут не задуматься о величии, устало сбрасывая с себя Версаче, лениво погладывая на циферблат «PatekPhillip» и поплевывая в лазурные волны с борта собственной яхты? И понеслась по кочкам спец-легенда о «поднятии с колен». Чем выше уровень воровства – тем громче песни о победах. Это удобно: льстить, громогласно врать, и под сурдинку шарить по карманам вечного «терпилы». А советский «лопух» и рад, сидя в обшарпанной конуре, подхватить «под стопарик» эту льстивую базарную цыганщину. И вот уже «Обама – чмо, и Искандеры хохочут, и Крым наш, и Сирия – братская страна, и где ваши доказательства, и не шутите с нами, а то Лос-Анджелос на карте не найдете». И весь этот бред облапошенного дурака органично сплетается с верой в «дедушку на небесах». И этот добрый бородатый персонаж почему-то должен помочь именно идиоту из России, а не кому-нибудь еще. А если он поможет условному американцу – тоже станет ЧМОм? Детей из Кемерово жаль, потому что это наши дети. Да, мы готовили их к войне со всем миром, и в душе были готовы принять их смерть на полях огненных битв с Западом. Но они сгорели в Торговом Центре, а это – обидно. Не выросли и не повоевали. А вот сирийских детей не жаль. Они – чужие, и вообще: докажите, что они умирали от химического оружия, примененного нашим другом Асадом…

«Плюшевая дипломатия» с Лубянушкой-дурачком закончилась. Никто больше не станет слушать подзаборную несознанку Небензи о Скрипалях и химических атаках на сирийские города. Запад нанесет удар, а спрятавшийся в Иране Асад может уже запросто не вернуться в Дамаск. А потом, спустя какое-то время, его попросту ликвидируют через спецудара, если не удастся схватить за шиворот и притащить в Гаагу. И это – знак для нашего «победиссимуса», хаотично отползающего сегодня от греха подальше: «Ты – на очереди».

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Не сомневайтесь: сегодня пропагандисты будут кричать о «стратегическом гении» нашего «отползуна-вштатыналоженца», который избежал скатывания в «Третью мировую войну», в которую его так затаскивал проклятый Запад, а он, кормилец, — не поддался. На самом деле с путинскими гопниками мир стал разговаривать с позиции силы, ибо иная аргументация до пацанов не доходит. «Надули сопли? – получите по щам. Растопырили аппликатуру? – вот вам удар кувалдой. А теперь – живо в конуру, зализывать раны, если получится. Потому что завтра будут новые санкции. И они коснутся очередных дерипасок. Мы разорим вашу «малину» — тем более, что вы сами вложили в наши руки этот инструментарий. Ваши деньги – здесь. Ваши жены – здесь. Ваши дети – здесь…»

Лубянушка-дурачок не просчитал элементарного. Взяв в заложники целую страну, он вывез на проклинаемый собой Запад все самое дорогое. И теперь уже оно – в заложниках. Там, у них. И как с этим жить? Как шантажировать дальше? Ставки подняты до уровня самолета «Судного дня». Выше некуда. Отползай, дурак. Отползай…

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