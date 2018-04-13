В полиции сообщили, что пострадавших в результате ночной стрельбы
из гранатомета по зданию "Киевгорстроя", который расположен в
Печерском районе Киева, нет. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Отстрелянный тубус от гранатомета отправят на
экспертизу Фото: МВС України / Facebook Она добавила, что в
ходе расследования и задержаний причастных квалификация может быть
изменена.На странице МВД Украины в Facebook сообщается, что
пострадавших в результате инцидента нет.В полиции подтвердили, что
неподалеку от места происшествия, через дорогу, обнаружили
отстрелянный тубус от гранатомета с уничтоженными номерами, который
отправят на экспертизу. Правоохранители так же изъяли запись
с видеорегистратора, на которой зафиксирован момент выстрела.
https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/posts/1698601876893163
Здание "Киевгорстроя" обстреляли из гранатомета около двух
часов ночи 13 апреля.
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