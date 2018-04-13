В полиции сообщили, что пострадавших в результате ночной стрельбы из гранатомета по зданию "Киевгорстроя", который расположен в Печерском районе Киева, нет. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Отстрелянный тубус от гранатомета отправят на экспертизу Фото: МВС України / Facebook Она добавила, что в ходе расследования и задержаний причастных квалификация может быть изменена.На странице МВД Украины в Facebook сообщается, что пострадавших в результате инцидента нет.В полиции подтвердили, что неподалеку от места происшествия, через дорогу, обнаружили отстрелянный тубус от гранатомета с уничтоженными номерами, который отправят на экспертизу. Правоохранители так же изъяли запись с видеорегистратора, на которой зафиксирован момент выстрела. https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/posts/1698601876893163 Здание "Киевгорстроя" обстреляли из гранатомета около двух часов ночи 13 апреля. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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