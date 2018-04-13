Вертолет потерпел крушение в акватории Балтийского моря, на борту были два члена экипажа, найдено тело одного погибшего. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в экстренных службах.

«В Калининградской области произошло крушение вертолета… в акватории Балтийского моря. На борту находились два члена экипажа», — сказал собеседник агентства.

Обнаружено тело одного погибшего, проводятся поисково-спасательные работы.

«В районе Балтийского моря пропал военный вертолёт Ка-29, на борту два человека», — пишет ТАСС, ссылаясь на собственные источники.

Официально Минобороны РФ пока не сообщало о потере вертолета. Стоит отметить, что сейчас в Балтийском море проходят учения российского флота, в ходе которых используется авиация.

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