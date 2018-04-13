|Куратор санкций при Минфине США покидает пост
|13.04.2018 09:36
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Министр финансов США Стивен Мнучин поблагодарил Смиту за многолетнюю работуДиректор управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США Джон Смит в начале мая покинет свой пост.
Фото: gettyimages.com
Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает телеканал " 112-Украина ".
Указанное подразделение занимается вопросами финансовой разведки, а также планированием и применением экономических санкций. Смит проработал в OFAC 11 лет. Из них три года возглавлял департамент. Координировал введение ограничительных мер против РФ, КНДР, Сирии и других стран.
Министр финансов США Стивен Мнучин поблагодарил Смиту за многолетнюю работу.
"Он играл важную роль в попытках ответить на вызовы современной внешней политики", - отметил глава ведомства.
Причины отставки чиновника не указываются.
Как ранее сообщало агентство, спикер Палаты представителей Конгресса США решил завязать с политикой.
Напомним, ранее помощник президента США Дональда Трампа по вопросам внутренней безопасности Том Боссерт подал в отставку .