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Куратор санкций при Минфине США покидает пост
13.04.2018 09:36
Куратор санкций при Минфине США покидает пост
Министр финансов США Стивен Мнучин поблагодарил Смиту за многолетнюю работу
Директор управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США Джон Смит в начале мая покинет свой пост.
Куратор санкций при Минфине США покидает пост Фото: gettyimages.com

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает телеканал " 112-Украина ".

Указанное подразделение занимается вопросами финансовой разведки, а также планированием и применением экономических санкций. Смит проработал в OFAC 11 лет. Из них три года возглавлял департамент. Координировал введение ограничительных мер против РФ, КНДР, Сирии и других стран.

Министр финансов США Стивен Мнучин поблагодарил Смиту за многолетнюю работу.

"Он играл важную роль в попытках ответить на вызовы современной внешней политики", - отметил глава ведомства.

Причины отставки чиновника не указываются.

Как ранее сообщало агентство, спикер Палаты представителей Конгресса США решил завязать с политикой.

Напомним, ранее помощник президента США Дональда Трампа по вопросам внутренней безопасности Том Боссерт подал в отставку .

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