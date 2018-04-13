Министр финансов США Стивен Мнучин поблагодарил Смиту за многолетнюю работу

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает телеканал " 112-Украина ".

Указанное подразделение занимается вопросами финансовой разведки, а также планированием и применением экономических санкций. Смит проработал в OFAC 11 лет. Из них три года возглавлял департамент. Координировал введение ограничительных мер против РФ, КНДР, Сирии и других стран.

Министр финансов США Стивен Мнучин поблагодарил Смиту за многолетнюю работу.

"Он играл важную роль в попытках ответить на вызовы современной внешней политики", - отметил глава ведомства.

Причины отставки чиновника не указываются.

Как ранее сообщало агентство, спикер Палаты представителей Конгресса США решил завязать с политикой.