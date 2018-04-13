В Мексике у побережья штата Южная Калифорния было снято видео, на котором запечатлен момент "общения" людей с огромной китовой акулой, сообщает РИА Новости .

По полученным данным, видео снял 36-летний оператор Тарсицио Саньюдо Суаресом с помощью дрона. На записи видны трое человек, которые плавают возле акулы.

Один из купающихся даже удалось подплыть к акуле на расстояние вытянутой руки и почти дотронулся до ее хвоста.

"Китовые акулы спокойны и не могут причинить человеку никакого вреда. В тот день я тоже поплавал вместе с ними и снял их на камеру GoPro под водой", - отметил Суарес.

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