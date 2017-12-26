|США расширили санкции против КНДР
|26.12.2017 20:42
|
Соединенные Штаты Америки расширили санкции против Северной Кореи. Об этом говорится в сообщении министерства финансов США, передает
Как сообщается, США включили в санкционный список двух северокорейских официальных лиц.
В список вошли: заместитель председателя Рабочей партии департамента военной промышленности КНДР Ким Чонг Сик, а также первый вице-председатель департамента Рабочей партии при Центральном комитете КНДР Ри Пьонг Чо.
Напомним, глава Пентагона Джеймс Маттис заявил, что у американской стороны есть ряд военных вариантов для решения ситуации вокруг КНДР.
Поделитесь статьей с друзьями