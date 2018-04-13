Это как раз то, чего не хватало некоторым лидерам стран Запада для того, чтобы решиться на жесткие, военные меры против Сирии, в жесткой сцепке с которой, уже идет Кремль.

Империю, совок, а теперь и РФ, часто называли колоссом на глиняных ногах. Это – давно известно и высказывалось в различных ситуациях и совершенно разными людьми. Как известно, в момент своего крушения, империя оказалась неустойчивым, хотя и огромным монстром, который рухнул уже практически без посторонней помощи. Большевики взяли власть без боя, ибо она валялась на мокрых улицах Петербурга. Современники этих событий, действительно революцией это не называли, разве что ради смеху. Это уже чуть позже, Сталин вырезал почти всех, кто мог бы смеяться с его мифа о «революции». Но как не крути, рухнула-то действительно – империя. Хоть была она тупорылая и бестолковая, но настоящая империя. Совок уже стал квази-империей. По своей сути, урезанная территория старого образования, изменила свою начинку с поповского мракобесия, на теории кровавого коммунизма, а все остальное осталось примерно таким же. Кстати, ноги этого колосса тоже оказались не из крепкого материала. Штаты дважды спасали его от того, чтобы он не упал, на своих слабых, подломленных ногах. Первый раз это произошло тогда, когда США взялись провести индустриализацию совка. Это действительно было спасением от постепенного разложения огромной бесформенной туши. Это не предположение, а констатация факта. Из выступления Сталина на первой Всесоюзной конференции работников социалистической промышленности 4 февраля 1931 года, который считается нулевой точкой отсчета той самой индустриализации, следует вывод: «Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут», информирует svodka.net.

Сам совок ничего не мог сделать в этом направлении по двум основным причинам. Первая была очевидной, большевики отказались от долгов империи, а потому – были выброшены из международной банковской системы, как использованная туалетная бумага. Вторая причина – прикладная. За 14 лет правления, большевики провели титаническую работу по истреблению и выдавливанию интеллигенции. Практически под корень был выведен инженерный корпус и так не сильно блиставший при царе. После 1917 года инженеры, не успевшие сбежать за кордон, были пущены в расход как классово чужой пролетариату элемент.

Причем речь ведь шла не о создании какого-то отдельного современного производства или целой отрасли промышленности, задача ставилась шире – создать промышленность целиком. Конечно, если бы инженеров не перестреляли, не перевешали и не забили до смерти, было бы легче, но и в этом случае, задача была бы для них неподъемной. Поэтому и был приглашен американский специалист Альберт Кан, вместе с большой группой архитекторов и инженеров, которые и создали промышленность, наклепавшую к началу войны, тысячи танков самолетов и прочего военного добра.

Второй раз Штаты спасали совок уже с осени 1941 года, когда «гениальные стратеги» потеряли большую часть обитаемой территории совка, включая всю Украину, где была сосредоточена большая часть промышленности и энергетики. Если бы американцы не включили логистику и не поставили нужное количество станков, сырья, комплектующих и расходных материалов, то никакой промышленности за Уралом создано не было бы и максимум – в 1942 году, совок перестал бы существовать. Сейчас в Московии это не любят вспоминать и придумывают редкостной тупости бред, рассказывая, как они «в одниром» всех победили, но факты – вещь упрямая и против них сильно не попрешь.

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По инерции, с обновленной промышленностью и с огромными трофеями из Германии, совок протянул до начала девяностых и рухнул самостоятельно, снова без особой помощи извне. Монстра немного подтолкнули, но только для того, чтобы он рухнул в нужном направлении и не поломал объекты окружающего пейзажа.

Скажем так, падала уже не империя, а нечто странное, дикая помесь обломка империи, тюрьмы и психушки. Но это если смотреть на все это изнутри, а снаружи – снова великан на глиняных ногах. История повторилась в виде фарса. Но заложив вираж, история решила повториться еще раз, уже в виде похабного анекдота.

Собственно говоря, после гибели РФ будут подведены исторические итоги и кто-то обязательно наткнется на две символические причины, которые погубили монстра. Третья и последняя инкарнация монстра, по правилам анекдота, уже выполнена не из классической глины, а из материала, в котором работает якутский скульптор-символист. Он из него лепит петухов, а Путин вылепил монстра. Так вот, первая причина, которая серьезно повлияла на устойчивость монстра – моча олимпийского Сочи. Мельдониевый скандал, вскрывший государственную стратегическую программу РФ по подмене с баночками мочи, которую осуществляла грозная ФСБ, показало уровень Путина, РФ и только этого лепрозория. Даже более тяжелые и мерзкие преступления, не могли быть такими позорными и смешными. Ну а вторая струя мочи, ударила в монстра сегодня. Как стало известно, образцы мочи и крови, отобранные у жертв атаки на Думу, подтвердили применение против них отравляющих веществ. Это как раз то, чего не хватало некоторым лидерам стран Запада для того, чтобы решиться на жесткие, военные меры против Сирии, в жесткой сцепке с которой, уже идет Кремль.

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Так что причиной гибели путинской Московии станет моча, размывшая ноги фекального монстра. Ну а напоследок, нужное ускорение и направление падения этого недоразумения, придаст хорошо знакомый тризуб который обязательно воткнется монстру чуть ниже места, в которое обычно вгоняет нож Эрдоган.

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