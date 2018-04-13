Заявления экс-нардепа Григория Омельченко комментировать бессмысленно, отметил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Турчинов (на фото): Надо вспомнить, за что Омельченко получил очередную генеральскую звезду Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com "Надо вспомнить, за что Омельченко получил очередную генеральскую звезду и звание Героя Украины. ...Я просто был свидетелем этого "подвига". Виктор Ющенко, будучи президентом, боролся с Юлией Тимошенко (лидер партии "Батьківщина". – ) и нашел убойную технологию компрометации: сфабриковали "дело педофилов"", – сказал секретарь СНБО.По словам Турчинова, "технологом и рупором этого грязного процесса был Омельченко"."Который и получил за этот сфабрикованный, низкий скандал звезду Героя. Даже при Януковиче – а его нельзя заподозрить в любви к Тимошенко! – вынуждены были это сфабрикованное дело закрыть. Поэтому заявления такого "героя" меня не интересуют и их бессмысленно комментировать", – подчеркнул он.В ноябре 2017 года Омельченко заявил о вербовке Турчинова в студенческие годы КГБ УССР, "что помогло ему продвинуться по комсомольской линии".В октябре 2009 года СМИ написали о причастности к растлению детей в детском лагере "Артек" нардепов из фракции Блока Юлии Тимошенко Сергея Терехина, Виктора Уколова и Руслана Богдана. В октябре 2011 года дело закрыли из-за отсутствия состава преступления. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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