|
Турчинов: Омельченко сказал, что я агент КГБ? Технологом "дела педофилов" был он, поэтому заявления такого "героя" меня не интересуют
|
13.04.2018 09:43
|
Заявления экс-нардепа Григория Омельченко комментировать
бессмысленно, отметил в интервью основателю издания "ГОРДОН"
Дмитрию Гордону секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины
Александр Турчинов. Турчинов (на фото): Надо вспомнить, за что
Омельченко получил очередную генеральскую звезду Фото: Ростислав
Гордон / Gordonua.com "Надо вспомнить, за что Омельченко получил
очередную генеральскую звезду и звание Героя Украины. ...Я просто
был свидетелем этого "подвига". Виктор Ющенко, будучи президентом,
боролся с Юлией Тимошенко (лидер партии
"Батьківщина". – ) и нашел убойную технологию
компрометации: сфабриковали "дело педофилов"", – сказал
секретарь СНБО.По словам Турчинова, "технологом и рупором этого
грязного процесса был Омельченко"."Который и получил за этот
сфабрикованный, низкий скандал звезду Героя. Даже при
Януковиче – а его нельзя заподозрить в любви к
Тимошенко! – вынуждены были это сфабрикованное дело закрыть.
Поэтому заявления такого "героя" меня не интересуют и их
бессмысленно комментировать", – подчеркнул он.В ноябре 2017
года Омельченко заявил о вербовке Турчинова в студенческие годы КГБ
УССР, "что помогло ему продвинуться по комсомольской линии".В
октябре 2009 года СМИ написали о причастности к растлению детей в
детском лагере "Артек" нардепов из фракции Блока Юлии Тимошенко
Сергея Терехина, Виктора Уколова и Руслана Богдана. В октябре 2011
года дело закрыли из-за отсутствия состава преступления.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира