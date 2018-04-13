Первый соперник Фьюри после его возвращения пока неизвестен

По словам промоутера британца Фрэнка Уоррена, команда боксера не будет спешить с его возвращением на ринг, поскольку хочет, чтобы спортсмен подошел к этому моменту в как можно лучшей физической и ментальной форме, сообщает Daily Mail.

Ожидается, что после более чем 2,5 лет перерыва Фьюри проведет свой первый поединок в Манчестере. Имя соперника пока неизвестно. В то же время, промоутер заверил, что его клиент однажды сразится с другим обидчиком Владимира Кличко Джошуа.

"Это случится после трех или четырех боев. Когда будет правильный момент, мы нажмем на кнопку", - добавил Уоррен.

Сам Фьюри заявил, что после победы над украинским супертяжеловесом потерял интерес к боксу, но с тех пор повзрослел и вернул свою страсть.

Прошлым летом Фьюри сообщил о завершении карьеры профессионала после того, как попался на употреблении кокаина. Позже британец объявил, что вернется на ринг в 2018 году и даже пожелал увидеть в соперниках Виталия Кличко.

Напомним, осенью 2016 британский воин в супертяжелом весе Тайсон Фьюри отказался от титулов чемпиона мира по версиям WBO и WBA , заявив, что намерен заняться собственным "лечением и оздоровлением".