|Обидчик Владимира Кличко объявил дату возвращения на ринг
|13.04.2018 09:44
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Первый соперник Фьюри после его возвращения пока неизвестенЭкс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри, который нанес первое за 12 лет поражения Владимиру Кличко, анонсировал возвращение в профессиональный бокс 9 июня 2018.
Тайсон Фьюри. Фото: ua.tribuna.com
По словам промоутера британца Фрэнка Уоррена, команда боксера не будет спешить с его возвращением на ринг, поскольку хочет, чтобы спортсмен подошел к этому моменту в как можно лучшей физической и ментальной форме, сообщает Daily Mail.
Ожидается, что после более чем 2,5 лет перерыва Фьюри проведет свой первый поединок в Манчестере. Имя соперника пока неизвестно. В то же время, промоутер заверил, что его клиент однажды сразится с другим обидчиком Владимира Кличко Джошуа.
"Это случится после трех или четырех боев. Когда будет правильный момент, мы нажмем на кнопку", - добавил Уоррен.
Сам Фьюри заявил, что после победы над украинским супертяжеловесом потерял интерес к боксу, но с тех пор повзрослел и вернул свою страсть.
Прошлым летом Фьюри сообщил о завершении карьеры профессионала после того, как попался на употреблении кокаина. Позже британец объявил, что вернется на ринг в 2018 году и даже пожелал увидеть в соперниках Виталия Кличко.
Напомним, осенью 2016 британский воин в супертяжелом весе Тайсон Фьюри отказался от титулов чемпиона мира по версиям WBO и WBA , заявив, что намерен заняться собственным "лечением и оздоровлением".
29 октября 2016 Тайсон Фьюри должен был защищать чемпионские пояса в поединке против Владимира Кличко, однако за месяц до боя он отменил поединок.